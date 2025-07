Dopo 14 anni, Fernando Muslera ha deciso di lasciare il Galatasaray e di giocare in Argentina per l'Estudiantes. Per questo motivo, il club turco è alla ricerca di un portiere e tra i nomi che sono circolati nelle scorse settimane c'era anche quello di Yann Sommer .

"Considerando i 75 milioni di euro da pagare al Napoli, si è deciso di scegliere giocatori che costano meno. La lunga lista è stata ridotta a tre giocatori per quanto riguarda i portieri", ha scritto Fanatik dopo che il Galatasaray sembra intenzionato a pagare una cifra importante (70-75 mln) per Osimhen al Napoli.

Oltre a Ter Stegen, in uscita dal Barcellona, nel mirino del Galatasaray ci sono anche Yann Sommer (36 anni) e Mike Maignan del Milan. Tutti e tre hanno un solo anno di contratto ed "è risaputo che i club saranno aperti a trattare un prezzo ragionevole per il trasferimento. La dirigenza del Galatasaray ha compiuto progressi significativi nei contatti sia con Sommer che con Ter Stegen", spiega ancora Fanatik che anticipa come in settimana Maignan, che non ha ancora detto sì al Gala, prenderà una decisione definitiva.