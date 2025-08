La stampa turca parla del portiere svizzero e dell'attaccante iraniano che il club nerazzurro ha messo in vendita

Il Galatasaray è alla ricerca di un portiere che prenda il posto di Fernando Muslera. Sulla prima pagina del quotidiano turco Fanatik c'è anche Yann Sommer . Il club è da tempo sulle tracce di Ederson , portiere per il quale il Manchester City non ha nessuna intenzione di scendere sotto i venti mln di euro. Il club, da quanto si legge sul giornale turco, si aspetta uno sconto dalla società inglese.

Piace anche Alisson, ma al momento la vera alternativa al portiere del City sarebbe secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia Yann Sommer, portiere dell'Inter. Secondo quanto scrive Fanatik dei sondaggi sarebbero in corso per il portiere nerazzurro.

Le sirene della Turchia suonano anche per Taremi: secondo la stampa turca piace molto al Besiktas tanto che si sarebbe trovato per il trasferimento al club turco un principio di accordo con il giocatore che l'Inter ha messo in vendita dopo solo una stagione a Milano.