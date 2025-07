Inizialmente, la trattativa sembrava complessa, ma, come riporta Fanatik, la svolta è arrivata dopo che gli agenti del calciatore hanno comunicato ai dirigenti del Beşiktaş che Taremi può lasciare l’Inter a parametro zero , nonostante abbia ancora due anni di contratto con il club nerazzurro.

Una notizia accolta positivamente anche dal presidente Serdal Adalı, notoriamente restio a investire su calciatori over 30, ma che stavolta ha fatto un’eccezione, proprio per la convenienza dell’affare. Inoltre, anche Ole Gunnar Solskjaer ha dato il suo assenso al trasferimento, ritenendo Taremi un elemento perfetto per il suo progetto tecnico. Il calciatore, da parte sua, si è detto entusiasta all’idea di vestire la maglia del Beşiktaş, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Süper Lig dopo un anno da dimenticare con la maglia dell'Inter.