Tutti pazzi per Francesco Pio Esposito: sono 7/8 le squadre interessate al baby attaccante dell'Inter per la prossima stagione

Tutti pazzi per Francesco Pio Esposito. Il baby attaccante dello Spezia ha brillato in Serie B e ora è pronto a misurarsi con la Serie A. L'Inter - assieme al giocatore e al suo entourage - presto valuterà quale sarà il percorso migliore per il suo futuro.