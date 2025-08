Marotta, Ausilio e Baccin, che continuano a tenere rapporti con l’entourage del nigeriano, stanno comunque studiando il rilancio

Marco Astori Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 11:46)

L'Inter guarda con interesse quello che sta accadendo a Bergamo tra l'Atalanta e Ademola Lookman e intanto studia la nuova proposta da sottoporre ai Percassi per provare a trovare la quadra definitiva per il nigeriano. Spiega Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin, che continuano a tenere rapporti con l’entourage del nigeriano, stanno comunque studiando il rilancio che verrà presentato probabilmente la prossima settimana, in attesa magari di avere pure un prezzo dai Percassi. La sensazione generale, comunque, è che a quota 50 si trovi l’accordo finale. L’Atalanta ha rifiutato l’offerta da 45 milioni (42+3) proposta dall’Inter la scorsa settimana.

Percassi ha più volte ribadito che il giocatore sarà ceduto, l'Atalanta avrebbe preferito all'estero (e continua a spingere per una soluzione del genere), ma se Lookman continuerà a impuntarsi per andare solo all'Inter, sarà complicato fargli cambiare idea e a quel punto sarà meglio vendere che tenersi in casa un grosso problema. Dunque, se la valutazione di partenza di Lookman per i dirigenti della Dea fosse anche superiore, a 50 milioni complessivi difficilmente verrebbe detto di "no".

E l'Inter? Oaktree ha dato via libera a un rilancio, i dirigenti, in attesa di un prezzo, stanno pensando di alzare la posta a 45 milioni più bonus (1/2?), aggiungendo magari un giovane per arrivare alla fatidica quota. Basterà? Non resta che attendere e capire se la battaglia attuata da Lookman si rivelerà un boomerang o meno per il giocatore. Di sicuro a Milano attualmente non ragionano sul alternative al nigeriano: Nkunku del Chelsea è l’unico giocatore con cui l’Inter ha avviato qualche discorso nelle scorse settimane (con i suoi agenti), ma non ne ha mai parlato col club londinese. Il focus rimane su Lookman".