Marco Astori Redattore 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 11:16)

Non è stata ovviamente presa bene in casa Atalanta la scelta di Ademola Lookman di esporsi sui social nella giornata di ieri, confermando di aver chiesto la cessione dopo l'ennesimo no all'ultima offerta dell'Inter. Tuttosport spiega così la posizione del club bergamasco: "Le parole dell’attaccante nigeriano (che in serata ha ricevuto l’endorsement della sua federcalcio e un like di Koopmeiners) hanno - non poteva essere altrimenti, infastidito i Percassi.

L’Atalanta ha sempre mantenuto una posizione di estrema chiarezza nei confronti del giocatore informando anche il suo entourage di tutti gli sviluppi. Non c’è, allo stato attuale, una valutazione di Lookman che è stata comunicata all’Inter e, più in generale, ai club che si sono interessati ma che, come ha confermato Luca Percassi qualche giorno fa, non hanno poi portato avanti offerte ufficiali.

L’Atalanta ha sempre ribadito, e continua a farlo, la disponibilità a lasciar partire il numero 11 ma, allo stesso tempo, solo la società orobica deciderà a chi vendere, a quanto vendere, con che formula e quando le prestazioni sportive di Ademola Lookman. Fissati questi paletti, facile comprendere come la scelta del ragazzo e del suo entourage di comunicare via social quanto è stato scritto non sposta minimamente la questione perché non porta nessun elemento nuovo sul tavolo".