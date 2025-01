Tyc Sports – Fatta per Perez all’Inter, rifiutata prima offerta per Silvetti ma…

Niente accordo, invece, per Mateo Silvetti, l'attaccante classe 2006. La prima offerta dell'Inter, riferisce TycSports, è stata rifiutata dal Newell's Old Boys. Ma le parti si sono riaggiornate per continuare la trattativa. Entrambi i talenti argentini arriverebbero in Italia per far parte dell'Inter Under 23, anche se Tomas Perez potrebbe anche fare un prestito al Como prima di arrivare in nerazzurro.