Il Villarreal CF e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tajon Buchanan, che giocherà per i Yellows per le prossime cinque stagioni. L'annuncio è arrivato sia dal club spagnolo che da quello nerazzurro attraverso i canali ufficiali.