A 30 anni, il Tucu, come è conosciuto per essere nato nella provincia di Tucumán, è stato scoperto dall'Estudiantes e ha militato nel calcio europeo nelle ultime 10 stagioni, dove ha giocato con Sampdoria, Siviglia, Lazio, Inter e Olympique Marsiglia.

Correa ha disputato 19 partite e segnato quattro gol con l'Argentina, avendo vinto la Copa América nel 2021 in Brasile. Il giocatore arriva a parametro zero dopo aver terminato il suo contratto con la squadra nerazzurra. Correa, che indosserà la maglia numero 30, si unirà alla delegazione del Botafogo negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club FIFA. Benvenuto e buona fortuna, Tucu!".