UFFICIALE – Inter, ceduto Owusu al San Gallo: formula e dettagli

Il San Gallo ha un’opzione d’acquisto per il calciatore che ha lasciato dopo soli sei mesi il Novara in seguito a una situazione spiacevole venutasi a creare nel club piemontese.

Owusu era stato escluso dalla lista per la Serie C a causa del completamento dei 23 slot disponibili, causa l’inserito successivamente di un giocatore svincolato. Dopo un'unica comparsa di cinque minuti, il classe 2005 si è ritrovato ad essere un esubero nella rosa, senza possibilità di reintegro o di trovare una nuova destinazione fino a gennaio, periodo in cui ha collezionato tre presenze e un assist.