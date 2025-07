L'attaccante classe 2001, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito in Grecia, firma un contratto annuale

Eddie Salcedo non è più un calciatore di proprietà dell'Inter. L'attaccante classe 2001, dopo anni trascorsi in prestito fra Italia, Spagna e Grecia, ha scelto di rimanere all'OFI Creta, squadra con cui ha giocato nell'ultima stagione, firmando un contratto annuale.

L'OFI FC annuncia ufficialmente il prolungamento della collaborazione con il calciatore Eddie Salcedo, che continuerà a giocare per i bianconeri fino all'estate del 2026. L'attaccante 23enne ha varcato per la prima volta i cancelli del Vardinoyannis Sports Center lo scorso settembre, in prestito dall'Inter, ed è stato una scelta di qualità nella linea offensiva della nostra squadra, con un totale di 31 presenze e 6 gol.