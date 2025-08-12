FC Inter 1908
Ora è anche ufficiale, Sebastiano Esposito lascia l'Inter e si trasferisce al Cagliari: ecco i comunicati dei due club
Ora è anche ufficiale: Sebastiano Esposito lascia l'Inter e si trasferisce al Cagliari. Ecco il comunicato del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari Calcio. L'attaccante classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto", si legge.

Ed ecco la nota ufficiale del Cagliari: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030", si legge.

