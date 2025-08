L’Inter è pronta a tornare all’assalto per Ademola Lookman . Dopo settimane di trattative e tentativi respinti, il club nerazzurro, secondo quanto riporta TeamTalk, sta preparando una nuova e potenzialmente decisiva offerta da 48 milioni di euro, bonus inclusi , che potrebbe essere formalizzata entro il fine settimana . Una mossa che conferma la determinazione del club milanese nel voler chiudere l’operazione per l’esterno offensivo dell’Atalanta. Secondo TeamTalk, nel club nerazzurro c'è fiducia di chiudere la trattativa positivamente, il motivo è la chiara volontà dell'attaccante nigeriano di vestire la maglia dell'Inter.

"La posizione dell'Atalanta rimane ferma per ora. La squadra bergamasca chiede ancora 50 milioni di euro più bonus, e preferirebbe vendere all'estero, come confermato dall'amministratore delegato Luca Percassi durante la conferenza stampa di lunedì. Tuttavia, l'interesse di club stranieri come Arsenal e Atletico Madrid non ha ancora portato a offerte formali. Questo mette sempre più pressione sull'Atalanta, che ora deve decidere se attendere la fine di agosto nella speranza di ricevere offerte migliori o abbassare le proprie richieste e accettare la prossima offerta dell'Inter".