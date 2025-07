"Buchanan è diventato il primo canadese nella storia della Serie A quando ha firmato con l’Inter nel gennaio 2024, trasferendosi dal Club Brugge per 10 milioni di euro. Esterno destro, capace di giocare anche da terzino o ala, ha collezionato finora solo 17 presenze con l’Inter, trascorrendo la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Villarreal.

Con il club spagnolo ha disputato 13 partite, segnando un gol e fornendo due assist. Ora è tornato a Milano, in attesa di conoscere il suo futuro in vista della nuova stagione.

Il nazionale canadese (50 presenze) prenderà parte al ritiro estivo dell’Inter, durante il quale il nuovo allenatore Cristian Chivu vuole valutarlo da vicino. Chivu non ha avuto l’opportunità di lavorare con Buchanan durante il Mondiale per Club e intende ora capire se il giocatore possa essere utile nella prossima stagione. Questo esame sarà determinante per il suo futuro.

TEAMtalk può rivelare che il Nottingham Forest ha chiesto informazioni recenti sulla situazione del giocatore. La squadra di Nuno Espírito Santo, che si prepara alla Conference League, è alla ricerca di rinforzi di livello e ha individuato in Buchanan un possibile acquisto. Anche Brentford, Siviglia ed Eintracht Francoforte hanno fatto un sondaggio per il canadese.

Il Nottingham Forest dovrà attendere per Buchanan

"L’Inter non ha fretta e valuterà le prestazioni di Buchanan nel precampionato, che inizierà il 23 luglio. Un nuovo prestito o una cessione definitiva sono ipotesi sul tavolo, ma non è da escludere nemmeno una permanenza a Milano. TEAMtalk aveva già riportato il 14 maggio che l’Inter aveva offerto Buchanan al Marsiglia come contropartita tecnica nella trattativa per Luis Henrique"