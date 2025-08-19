La fine del mercato è a meno di due settimane di distanza e per l'Inter gli ultimi giorni della sessione estiva potrebbero essere molto intensi, soprattutto in entrata. Tuttosport, infatti, illustra come il budget a disposizione dei nerazzurri per i botti finali sia ora cresciuto:
Inter, ultimi giorni di fuoco? "Budget arrivato a 90mln! Ecco come. E verranno investiti su…"
"Inter e Atalanta sono tornate a parlarsi (per Ederson, ndr). Quando vogliono, si intendono a meraviglia: è bastato poco per ufficializzare il trasferimento di Nicola Zalewski, che porta nelle casse milanesi 17 milioni di euro. Soldi utili, oltre che per cementare anni di buoni rapporti e affari d’oro, per mettere una pietra sulla telenovela Ademola Lookman, atteso a Bergamo: le discussioni per il polacco sono nate quando Marotta e Ausilio hanno comunicato alla Dea - in maniera pleonastica, dato che a loro volta i Percassi avevano ribadito come non fosse in vendita - lo stop alle trattative per il nigeriano".
"Che ora è un problema tutto atalantino, o forse no: nell’insondabile estate interista, un ritorno di fiamma a fine mercato non si può escludere. Sta di fatto che il tesoretto, costruito tutto su cessioni minori, sale oltre 43 milioni ed è destinato a aumentare per il prossimo addio di Kristjan Asllani: il Bologna lavora per convincere l'albanese. All’Inter, aspettando di salutare anche Taremi, andrebbero 10 milioni e una ricca percentuale sulla futura rivendita. Soldi - tra il budget per Lookman e le cessioni, la disponibilità supera i 90 milioni - da reinvestire sulla nuova priorità a centrocampo".
