La fine del mercato è a meno di due settimane di distanza e per l'Inter gli ultimi giorni della sessione estiva potrebbero essere molto intensi, soprattutto in entrata. Tuttosport, infatti, illustra come il budget a disposizione dei nerazzurri per i botti finali sia ora cresciuto:

"Inter e Atalanta sono tornate a parlarsi (per Ederson, ndr). Quando vogliono, si intendono a meraviglia: è bastato poco per ufficializzare il trasferimento di Nicola Zalewski, che porta nelle casse milanesi 17 milioni di euro. Soldi utili, oltre che per cementare anni di buoni rapporti e affari d’oro, per mettere una pietra sulla telenovela Ademola Lookman, atteso a Bergamo: le discussioni per il polacco sono nate quando Marotta e Ausilio hanno comunicato alla Dea - in maniera pleonastica, dato che a loro volta i Percassi avevano ribadito come non fosse in vendita - lo stop alle trattative per il nigeriano".