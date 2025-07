Un attaccante capace di dare fantasia, assist e imprevedibilità. Proprio quello che cerca Cristian Chivu per la sua Inter. Openda potrebbe essere il giocatore perfetto per i nerazzurri. Scrive il Corriere dello Sport:

"Openda ha proprio queste caratteristiche. Insieme anche all’età giusta per assecondare la linea indicata da Oaktree. Classe 2000, ha già dimostrato le sue doti in questi anni tra Lipsia, Lens e, ancora prima, al Vitesse. Può crescere, migliorare e, quindi, aumentare il suo valore. L’Inter, però, si augura che, dopo una stagione non brillantissima (appena 13 reti) o comunque inferiore a quella precedente in Germania (addirittura 28 gol), la sua quotazione abbia subìto un leggero calo. L’idea è di non superare i 30-35 milioni".

"Tutto da capire se il Lipsia sarà d'accordo o se chiederà di più, avendo investito ben 38 milioni nell’estate 2023 per prelevarlo da Lens, dopo un’eccellente annata in Ligue 1 (21 gol). Ma Openda non è soltanto un bomber. Tra le sue specialità ci sono pure gli assist: ben 11 nell'ultima stagione. E proprio questa, forse, è una delle doti che hanno più attirato l’Inter. Con Chivu, infatti, il 3-5-2 inzaghiano potrebbe spesso mutare in un 3-4-2-1 o in un 3-4-1-2. Openda, quindi, agirebbe sulla trequarti, in posizione più arretrata, oppure da classica seconda punta".