Il primo acquisto dell’Inter Under 23 è stato definito: bloccato questo giocatore, fa sapere il sito di Sky Sport

Il primo acquisto dell’Inter Under 23 è stato definito . Il giocatore è già stato bloccato, manca soltanto la firma ora.

Come riportato Sky Sport, all’Inter U23 arriverà infatti Giuseppe Prestia, difensore del Cesena. Operazione a titolo definitivo, il giocatore è già stato bloccato, per la firma si dovrà attendere l’ufficialità dell’ammissione dell’U23 in Lega Pro.