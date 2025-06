Il Valencia farà tutto il possibile per trattenere Cristhian Mosquera in rosa anche nella stagione 2025/26. Vertice con l'agente

Redazione1908 11 giugno - 09:41

Il Valencia farà tutto il possibile per trattenere Cristhian Mosquera in rosa anche nella stagione 2025/26. Dopo gli incontri tenutisi a Singapore, che hanno visto la partecipazione attiva del nuovo CEO dell’area sportiva Ron Gourlay e del tecnico Carlos Corberán, il club ha stabilito come priorità assoluta il rinnovo del giovane difensore centrale. È l’unico scenario che la società di Mestalla prende in considerazione. Apre così il suo articolo il quotidiano valenciano "Super Deporte"

Questo è stato il messaggio trasmesso ieri al giocatore nel corso di un incontro tra il suo agente, il direttore generale Javier Solís e il direttore sportivo Miguel Ángel Corona, tenutosi a mezzogiorno negli uffici del club. Si è trattato della prima riunione ufficiale dopo il recente cambio di modello e la riorganizzazione della struttura sportiva. Come sempre, sarà il mercato ad avere l’ultima parola, ma intanto Valencia e Mosquera si concedono una seconda occasione.

Il rinnovo del difensore spagnolo-colombiano è dunque una priorità, come emerso chiaramente dagli incontri svoltisi due settimane fa a Singapore. Gourlay e Corberán lo vogliono nel progetto. La tabella di marcia prevede il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026, e la conferma del giocatore per la prossima stagione, all’interno di un piano dichiarato apertamente dal club: tornare ai vertici del calcio europeo.

Durante la riunione di ieri, il club ha illustrato al giocatore e al suo entourage i dettagli del nuovo progetto sportivo, le ambizioni europee, la riorganizzazione interna voluta da Kiat Lim, e il ruolo strategico che avranno Gourlay e Corberán nelle decisioni tecniche – un’impostazione già evidente con il recente rinnovo di Dimitri Foulquier. Inoltre, Corona ha ribadito quanto Corberán consideri Mosquera un tassello chiave del Valencia 2025/26. Il tecnico è il primo a spingere per la sua permanenza, come aveva già fatto per il terzino destro.

Dopo aver illustrato il progetto e chiarito l’importanza del suo ruolo, il passo successivo sarà presentare a Mosquera una proposta concreta. Al momento, nella riunione di martedì, non si è parlato né di cifre né di durata del contratto. L’idea del club è formulare un’offerta ufficiale nei prossimi giorni e riaprire una trattativa che, fino a prima del viaggio a Singapore, sembrava ormai chiusa.

Il Valencia è disposto a fare uno sforzo economico nei limiti delle proprie possibilità. Anche Mosquera si è detto disponibile a restare, a patto che la proposta sportiva ed economica sia coerente con le sue ambizioni di crescita. La sua posizione non è cambiata: è felice a Valencia e la sua priorità resta il club. È aperto ad ascoltare l’offerta e mostra una chiara volontà di sedersi al tavolo per lavorare a un rinnovo. Tuttavia, nessuna opzione è esclusa. Il difensore è molto richiesto in Europa e il suo agente è convinto che il mercato possa ancora riservare molte sorprese. L’estate si preannuncia lunga e imprevedibile. Le parti si sono quindi date appuntamento per un nuovo incontro, stavolta con un’offerta concreta sul tavolo. Non resta che aspettare.

"Aspettiamo" — È stato lo stesso agente del giocatore, all’uscita dalla riunione, a invitare alla pazienza: “Siamo venuti per capire quali fossero le intenzioni del club e ci rivedremo nei prossimi giorni. Vediamo cosa succede e analizzeremo insieme la situazione,” ha dichiarato ai microfoni di À Punt. “Cristhian è molto contento a Valencia, lo ha sempre detto. Ora è concentrato con la nazionale spagnola e ci sarà tempo per trovare una soluzione.”

Tante pretendenti in Europa — Negli ultimi mesi, molti club hanno bussato alla porta di Mosquera e stanno seguendo con attenzione gli sviluppi del suo futuro. Il difensore è finito nel mirino di diverse squadre delle principali leghe europee, in particolare in Italia: Inter, Milan, Juventus e Napoli sono tutte interessate. In Inghilterra, è l’Arsenal ad averlo messo in agenda, mentre in Germania è il Lipsia a tenerlo d’occhio. In Spagna, l’Atlético Madrid non ha mai smesso di seguirlo da vicino. E la sua valutazione potrebbe salire ulteriormente, visto che questo mercoledì prende il via l’Europeo Under 21.