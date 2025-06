"Per Esposito, valutato una trentina di milioni, hanno già bussato in tanti, sempre club di alta o altissima nobiltà: respinte le voglie di Antonio Conte, che avrebbe voluto comprarlo, restano idee sparse di prestito, comprese quelle di Bologna e Fiorentina. Semmai, però, Pio guarda a ciò che accade in altri Paesi, all’Iran nel dramma della guerra e alla placida Danimarca", si legge su La Gazzetta dello Sport.

L’Inter ha, infatti, messo Taremi sul mercato dopo la stagione-flop e in Turchia sia Fenerbahce che Besiktas, come pure il Nottingham Forest in Premier, hanno chiesto informazioni. Così, senza la punta persiana, dovrà essere riempita una casella in più in un reparto composto dalla ThuLa e da Bonny ormai alle porte. I nerazzurri proveranno ad arruolare il danese Rasmus Hojlund, impresa non facile viste le richieste United: se non si trovasse intesa, allora sì che Pio potrebbe avere l’occasione definitiva tra i grandi", scrive Gazzetta.