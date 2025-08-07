UFFICIALE – Zinho Vanheusden saluta l’Inter e passa al Marbella

Il club della seconda divisione spagnola ha ufficializzato l'arrivo del difensore dall'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 12:57)

Il suo contratto con l'Inter scade il 30 giugno del 2026 e Zinho Vanheusden farà una nuova esperienza. Questa volta al Marbella: è ufficiale l'accordo con il giocatore fino a fine stagione. Il difensore centrale classe 1999 viene da varie esperienze in prestito e da infortuni che hanno caratterizzato e 'bloccato' la sua carriera fin qui.

Di lui, nella nota ufficiale del club della seconda divisione spagnola, si legge: "È un difensore centrale con grandi qualità difensive e un'eccellente capacità di giocare la palla fuori dalla sua area. Il calciatore belga vanta una vasta esperienza internazionale. Dopo essersi distinto nelle giovanili dello Standard Liegi, l'Inter non ha esitato ad ingaggiarlo nel suo vivaio".

"Zinho ha giocato in prestito in diversi club europei come Standard Liegi, Genoa (Italia), AZ Alkmaar (Paesi Bassi) e KV Mechelen (Belgio). Giocatore internazionale in tutte le categorie giovanili della nazionale belga, ha anche ottenuto la convocazione in nazionale nel 2020 in un'amichevole tra Belgio e Costa d'Avorio. Il Marbella ora ha un giocatore con esperienza, un posizionamento tattico e la chiave per avviare il gioco della squadra dalla difesa. Benvenuto, Zinho!", conclude il comunicato.

(Fonte: marbellafc.es)