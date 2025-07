Tornato all'Inter dopo l'ennesima stagione costellata di infortuni, Zinho Vanheusden si ritrova per l'ennesima volta nella situazione di dover ricominciare. Il difensore belga, sotto contratto per un altro anno con i nerazzurri, è stato esentato dal ritiro ad Appiano Gentile, e in questi giorni si è allenato con un'altra squadra.