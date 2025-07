"L’opportunità nasce dagli agenti del giocatore che sono sicuri di aver ricevuto una promessa dall’Atalanta per lasciar andare il loro assisitito per 40 milioni di euro, dopo quello che era successo la scorsa estate (l’interessamento del PSG, i giorni caldi di assenza durante il ritiro). E così l’Inter fiutando l’opportunità si butta decisamente in pista. L’intesa con l’entourage naturalmente c’è, ora bisogna soltanto formalizzare l’offerta e capire se davvero si può fare. L’Atalanta dal canto suo potrebbe anche essere disposta a cedere, ma certamente la cifra deve essere fatta da una trattativa con chi vuole Lookman. Come a lasciar intendere, in maniera piuttosto chiara, che il prezzo lo fa la società.

Il vero prezzo

E la valutazione non può essere inferiore ai 50 milioni. L’Inter però ha una strategia in testa ben chiara: l’offerta è rigida se vale quello che dice l’entourage del giocatore allora ok, altrimenti non c’è intenzione di alzare la posta. L’ulteriore novità è che i dirigenti nerazzurri non hanno la necessità di vendere, qualora si possa concretizzare questa opportunità. Lo potranno fare anche dopo, questo l’accordo con la proprietà. E visto che comunque la trattativa per Lookman non è sicura rimangono valide le alternative: Jadon Sancho (Manchester United) e Christopher Nkunku (Chelsea), e soprattutto Nico González, ormai in uscita dalla Juventus.