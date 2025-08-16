Abbiamo giocatori come Stanciu che si sono messi a disposizione. Quelli che sono rimasti hanno avuto un ruolo importante per fare gruppo. Quando i giocatori nuovi si mettono a disposizione della squadra è positivo. Carboni è un giocatore con talento, però fisicamente non è ancora al 100%. C'è da lavorare, deve crescere. L'anno scorso i giocatori che sono venuti da noi sono ripartiti da un altro livello. Possiamo aiutare questi giocatori a crescere. Non è ancora a posto fisicamente, ma ha fatto vedere cose interessanti. Dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo sulla strada giusta.