Il tecnico del Genoa Vieira ha parlato dell'ex Inter protagonista con un gol nella vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Vieira: “Carboni giocatore con talento. Non è ancora al 100%, qua per crescere”
calciomercato
Vieira: “Carboni giocatore con talento. Non è ancora al 100%, qua per crescere”
Il tecnico del Genoa ha parlato dell'ex Inter protagonista con un gol nella vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza
Abbiamo giocatori come Stanciu che si sono messi a disposizione. Quelli che sono rimasti hanno avuto un ruolo importante per fare gruppo. Quando i giocatori nuovi si mettono a disposizione della squadra è positivo. Carboni è un giocatore con talento, però fisicamente non è ancora al 100%. C'è da lavorare, deve crescere. L'anno scorso i giocatori che sono venuti da noi sono ripartiti da un altro livello. Possiamo aiutare questi giocatori a crescere. Non è ancora a posto fisicamente, ma ha fatto vedere cose interessanti. Dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo sulla strada giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA