Salvatore e Pio Esposito sono due pezzi pregiati della rosa dell'Inter. Dopo le stagioni positive con Empoli e Spezia, i due giovani fratelli hanno parecchie richieste in Serie A e decideranno al termine del Mondiale.

"La Viola ha messo gli occhi sui fratelli Esposito, entrambi dell’Inter: Sebastiano lo scorso anno all’Empoli, e Pio, classe 2005, reduce da un’ottima stagione a Spezia. Per il primo, in scadenza nel 2026, si punta all’acquisto; il secondo, invece, potrebbe arrivare in prestito", scrive La Gazzetta dello Sport.