Inter, visite mediche di Zalewski con l’Atalanta: da domani a disposizione di Juric

Nicola Zalewski è alle prese con la prima parte delle visite mediche programmate per il suo passaggio dall'Inter all'Atalanta, presso l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano.

L'esterno classe 2002, nazionale polacco, è stato acquistato dai bergamaschi per 17 milioni di euro.

COMO, ITALY - MAY 26: Nicola Zalewski of FC Internazionale speaks to the media during the FC Internazionale Press Conference and Media Day at BPER Training Centre at Appiano Gentile on May 26, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Domani, alla ripresa della preparazione della squadra di Ivan Juric a Zingonia, dovrebbe essere già a disposizione del suo nuovo allenatore dopo aver firmato un quadriennale probabilmente con opzione per un'ulteriore stagione.

