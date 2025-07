«De Zerbi è scomodo come Baldini. Io adoro Chivu lo adoro, è un ragazzo eccezionale e nello staff c'è Palombo , un fratello per me. Di Cristian mi hanno parlato in tanti bene, anche da Parma, so che è bravo, ma credo che quella dell'Inter sia una scelta di convenienza». Così l'ex portiere Emiliano Viviano - su TvPlay - ha parlato della scelta del club nerazzurro per la panchina.

«Un ragazzo come Chivu che inizia ad allenare, come potrei essere io, ed è all'inizio è ovvio che, anche se magari ha un carattere difficile, ma se mi danno come opportunità, qualcosa si mette in tasca (nel senso che manda giù più facilmente certe cose.ndr) rispetto a un De Zerbi che non lo gestisci con la stampa, sul mercato, nelle decisioni. De Zerbi perché non gode di buona stampa in Italia? L'hai mai visto parlare con i giornali?