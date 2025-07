E' rottura totale tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Ecco la comunicazione che apre lo scenario di un clamoroso trasferimento all'Inter

Marco Macca Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 15:33)

E' rottura totale tra Dusan Vlahovic e la Juventus.

L'attaccante serbo, in scadenza 2026 con i bianconeri, non ha infatti intenzione di rinnovare il suo contratto e, anzi, avrebbe comunicato al club di voler restare fino a quando sarà libero a parametro zero. Uno scenario, questo, che potrebbe risultare molto favorevole per l'Inter, che nei giorni scorsi aveva manifestato interesse per la sua situazione in caso, appunto, di addio a zero nella prossima stagione alla Juventus. Scrive il Corriere dello Sport:

"A un anno dalla scadenza, la Juventus valuta il cartellino tra i 25 e i 30 milioni. L’ostacolo principale per intavolare qualsiasi trattativa resta sempre l’ingaggio del centravanti, che sfruttando un accordo a salire adesso guadagna 12 milioni netti. Dicendo di voler restare a scadenza, Vlahovic ha lanciato un segnale al club e anche alle possibili pretendenti: vado via alle mie condizioni, non a quelle che mi vengono imposte. Del resto, i bianconeri - già con Giuntoli - avevano chiesto al classe 2000 di rinnovare fino al 2028 e abbassarsi lo stipendio tra i 7 e gli 8 milioni, ricevendo come risposta un secco no".

"Vlahovic non si è impuntato solo per una questione economica. Lui ritiene di aver dimostrato sempre la massima professionalità, di aver stretto i denti e giocato praticamente da infortunato e poi di essere stato scaricato nel momento in cui a Torino è sbucato Kolo Muani. Questo “trattamento”, coinciso proprio con il momento più critico della trattativa per il rinnovo, deve aver creato una frattura, oggi impossibile da sanare. Non ci è riuscito neppure Tudor, che alla lunga ha preferito la stabilità (anche emotiva) di Kolo. E se fossero state le incomprensioni, più dei soldi, ad allontanare le parti?".

(Fonte: Corriere dello Sport)