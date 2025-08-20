Nelle scorse ore, è diventata ufficiale la cessione dall'Inter all'Atalanta di Nicola Zalewski, che si è unito alla nuova squadra dopo appena sei mesi in nerazzurro.
Sky – Zalewski-Atalanta, l'Inter incasserà di meno rispetto ai 17mln: i motivi e la reale cifra
Come noto, l'affare si è chiuso per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Cifra che l'Inter non incasserà totalmente, dato che, nell'accordo di acquisto con la Roma, era prevista una percentuale sulla futura rivendita in favore dei giallorossi pari al 10%.
Ecco perché nelle casse della società capitolina finirà circa 1,7 milioni di euro, mentre i restanti 15,3 milioni saranno invece dell'Inter.
