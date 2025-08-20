FC Inter 1908
Sky – Zalewski-Atalanta, l’Inter incasserà di meno rispetto ai 17mln: i motivi e la reale cifra

Sky – Zalewski-Atalanta, l’Inter incasserà di meno rispetto ai 17mln: i motivi e la reale cifra - immagine 1
Marco Macca Redattore 

Nelle scorse ore, è diventata ufficiale la cessione dall'Inter all'Atalanta di Nicola Zalewski, che si è unito alla nuova squadra dopo appena sei mesi in nerazzurro.

Sky – Zalewski-Atalanta, l’Inter incasserà di meno rispetto ai 17mln: i motivi e la reale cifra- immagine 2
TURIN, ITALY - MAY 11: Nicola Zalewski of FC Internazionale celebrates with Joaquin Correa after scoring the goal during the Serie A match between Torino and FC Internazionale at Stadio Olimpico di Torino on May 11, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Come noto, l'affare si è chiuso per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Cifra che l'Inter non incasserà totalmente, dato che, nell'accordo di acquisto con la Roma, era prevista una percentuale sulla futura rivendita in favore dei giallorossi pari al 10%.

Sky – Zalewski-Atalanta, l’Inter incasserà di meno rispetto ai 17mln: i motivi e la reale cifra- immagine 3

Ecco perché nelle casse della società capitolina finirà circa 1,7 milioni di euro, mentre i restanti 15,3 milioni saranno invece dell'Inter.

