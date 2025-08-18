L’Atalanta ha chiuso in meno di 24 ore l’acquisto di Nicola Zalewski dall’Inter. L’operazione si è definita per 17 milioni di euro complessivi, comprensivi di un milione come premio di valorizzazione. Il polacco firmerà un contratto quadriennale con opzione per ulteriori due anni a favore della Dea.

Il classe 2002, nato in Italia e già forte di un’ampia esperienza tra Serie A, coppe europee e nazionale polacca (29 presenze, con un Mondiale e un Europeo disputati), è atteso oggi alle visite mediche e potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric già nella prossima sfida contro il Pisa.