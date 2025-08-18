fcinter1908 calciomercato mercato inter Zalewski-Atalanta, oggi le visite mediche: cifre e formula. GdS: “Inter-Lookman…”

Accordo lampo tra i due club nerazzurri: visite oggi e subito a disposizione di Juric per la prima di campionato
Alessandro De Felice
L’Atalanta ha chiuso in meno di 24 ore l’acquisto di Nicola Zalewski dall’Inter. L’operazione si è definita per 17 milioni di euro complessivi, comprensivi di un milione come premio di valorizzazione. Il polacco firmerà un contratto quadriennale con opzione per ulteriori due anni a favore della Dea.

“Intesa totalmente slegata dai precedenti discorsi, interrotti da tempo, per Lookman” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Il classe 2002, nato in Italia e già forte di un’ampia esperienza tra Serie A, coppe europee e nazionale polacca (29 presenze, con un Mondiale e un Europeo disputati), è atteso oggi alle visite mediche e potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric già nella prossima sfida contro il Pisa.

La trattativa con l’Inter è stata rapida anche grazie alla disponibilità nerazzurra a cedere il giocatore, garantendosi comunque una plusvalenza (era stato riscattato dalla Roma per 6,5 milioni).

