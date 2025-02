L'Inter è sempre più vicina a Nicola Zalewski : è lui il prescelto per rinforzare le fasce laterali dopo le partenze di Buchanan e Palacios. L'accordo per il prestito del polacco ai nerazzurri è in via di definizione Il giocatore rinnoverà il suo contratto con la Roma, essendo in scadenza a giugno, e poi passerà in prestito a Milano: le due squadre stanno lavorando sulla cifra del diritto di riscatto e del pagamento del prestito.

Ma il mercato insegna che niente è certo finché non ci sono le firme e per questo motivo l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, si è tutelata con un piano B: "Sullo sfondo, comunque, resta ancora Biraghi, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. Per l’Inter è la rete di sicurezza nel caso in cui il fronte Zalewski si dovesse arenare. L’ormai ex capitano della Viola ha già detto sì e aspetta solo la chiamata. Solo che con il passare delle ore le chance per il suo secondo ritorno in nerazzurro si stanno affievolendo".