Il direttore del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla lunga trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman

"Non capisco più l'Atalanta: da giorni tace. Visti i rapporti tra i club, per casi dovrebbe dire “non lo vendo” oppure “per me vale 60 milioni”. E a quel punto l'Inter cambierebbe obiettivo.il silenzio prolungato non ha senso, è quasi rispettoso.quando Lookman si è proposto all'Inter si sentiva forte di una promessa (verbale). Proprio come Koop. Fuggendo, ha però sbagliato nei confronti dei tifosi atalantini e contrattualmente".