"Questo significa tre cose: l'Atalanta ora è disposta a perderlo. Insegue più dei 50 milioni a cui Marotta può arrivare. Non lo vuole dare in Italia, all'Inter, bensì decidere la destinazione. Al momento non ci sono offerte extra Inter".

Successivamente, però, lo stesso Zazzaroni ha aggiunto una versione diversa: "Mi è arrivata una smentita diretta degli interessati. Nessun mandato atalantino per vendere Lookman in Premier. Meglio così: per serietà la pubblico. Le fonti erano buone, ma non ottime. L'errore è anche mio, giusto riconoscerlo". Chissà dove sarà la verità...