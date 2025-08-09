FC Inter 1908
Zazzaroni: “Clamorosa mossa Atalanta per non vendere Lookman all’Inter. Con 3 conseguenze”

Con un nuovo post sul proprio profilo Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dato ultimi aggiornamenti sulla vicenda Lookman
Con un nuovo post sul proprio profilo Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dato ultimi aggiornamenti sulla vicenda Lookman, che tiene col fiato sospeso da settimane tutti i tifosi dell'Inter. Ecco le parole del giornalista:

"Arrivano conferme del fatto che l'Atalanta abbia dato mandato a Frank Trimboli di vendere Lookman in Premier".

"Questo significa tre cose: l'Atalanta ora è disposta a perderlo. Insegue più dei 50 milioni a cui Marotta può arrivare. Non lo vuole dare in Italia, all'Inter, bensì decidere la destinazione. Al momento non ci sono offerte extra Inter".

Successivamente, però, lo stesso Zazzaroni ha aggiunto una versione diversa: "Mi è arrivata una smentita diretta degli interessati. Nessun mandato atalantino per vendere Lookman in Premier. Meglio così: per serietà la pubblico. Le fonti erano buone, ma non ottime. L'errore è anche mio, giusto riconoscerlo". Chissà dove sarà la verità...

