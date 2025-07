“Piero Ausilio ripete che Calhanoglu non ha mai chiesto di andare via. Ma in Turchia confermano che vuole disperatamente trasferirsi a Istanbul. Al punto che dopo il Gala s'è mosso il Fenerbahce di Mourinho. Visti i precedenti di Hakan sarebbe interessante conoscere la sua di verità. Ad ogni modo dubito che il Fener possa spendere 30 milioni per il cartellino. Anche se...”.