Zazzaroni e la filastrocca su Lookman: “Ecco gli incastri per chiudere”

Il direttore del Corriere dello Sport, questa volta, punta su una filastrocca per spiegare il momento della trattativa
Nuova puntata della telenovela Lookman. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, questa volta, punta su una filastrocca per spiegare il momento della trattativa:

Per fare Lookman ci vuole Muniz (a Bergamo) / per fare Muniz ci vuole Kevin dello Shakhtar (al Fulham) / Per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare tutto ci vuole Ausilio”. 

