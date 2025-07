I tifosi dell'Inter attendono con ansia possibili novità nella trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman, obiettivo dichiarato dei nerazzurri per l'attacco.

Secondo Ivan Zazzaroni, però, in questo fine settimana non sono previsti grossi scossoni. Si legge sul profilo Instagram del direttore del Corriere dello Sport:

"Lookman, la serie. Fino alla settimana prossima non sono previsti incontri tra l'Inter e l'Atalanta per Lookman. Gli unici incontri in programma sono quelli tra il sottoscritto, la mia compagna e due coppie di amici di Bergamo (per la precisione, di Albino) stasera a cena. Tutto il resto è noia o fantasia".