Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla lunga trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman:

"Non mi risulta affatto che l'Inter si sia ritirata dalla trattativa, sta aspetta che l'Atalanta si pronunci, anche se Percassi continua a evitare di manifestare le proprie intenzioni. Dopo tutto il casino fatto da Ademola, Marotta e Ausilio non lo lasciano solo".