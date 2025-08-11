Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla lunga trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman:
Zazzaroni: “Lookman, Inter ritirata? Ecco cosa mi risulta. Dopo il casino fatto da Ademola…”
Il direttore del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla lunga trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman
"Non mi risulta affatto che l'Inter si sia ritirata dalla trattativa, sta aspetta che l'Atalanta si pronunci, anche se Percassi continua a evitare di manifestare le proprie intenzioni. Dopo tutto il casino fatto da Ademola, Marotta e Ausilio non lo lasciano solo".
