Redazione1908 3 agosto - 11:22

L’Inter continua a tenere i fari puntati su Ademola Lookman. Come rivelato da Ivan Zazzaroni, il club nerazzurro non sta prendendo in considerazione alcuna alternativa al talento dell’Atalanta. La strategia è chiara: attendere e verificare gli sviluppi dello strappo tra il giocatore e la società bergamasca, per poi tornare alla carica con il presidente Percassi.

Marotta e Ausilio sono convinti che la trattativa possa andare in porto, ma servirà pazienza e diplomazia per ricucire il rapporto tra le parti. L’idea dell’Inter è quella di puntare forte sull’esterno offensivo nigeriano, protagonista di due stagioni molto positive in maglia nerazzurra bergamasca.

"Lookman, la serie. L'Inter non sta valutando alcuna alternativa a Lookman: attende di verificare gli effetti dello strappo con l'Atalanta per rifarsi viva con Percassi. Se non ci fossero le condizioni per proseguire (dubito) Marotta e Ausilio si confronterebbero con Chivu prima di sviluppare altre trattative. Uno che piace - per dire è Greenwood, ma non è in vendita", spiega Zazzaroni.