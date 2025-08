Zazzaroni lo dice senza mezzi termini: «Lookman fa il diavolo a quattro per l’Inter». Una definizione che rende bene l’idea

L’elenco è lungo e affascinante: Ben Seghir, Sancho, Nkunku, Nusa, Garnacho, Openda. Profili di alto livello, seguiti e valutati dall’Inter in momenti diversi. Ma, secondo quanto rivelato da Ivan Zazzaroni, nessuno di loro è oggi al centro delle trattative di Beppe Marotta.

Zazzaroni lo dice senza mezzi termini: «Lookman fa il diavolo a quattro per l’Inter». Una definizione che rende bene l’idea della voglia reciproca dell'Inter e di Lookman di convolare a nozze.

Non è solo questione di tecnica, velocità e dribbling. Lookman garantirebbe profondità, gol e imprevedibilità, qualità che l’Inter cerca per arricchire il proprio reparto offensivo.

Marotta, insomma, non sta disperdendo energie su piste alternative. Il focus è totale sul nigeriano, una scelta che Zazzaroni interpreta anche come «forma di rispetto».

Rispetto per il giocatore, che si sente corteggiato da un top club, e rispetto per la strategia: niente aste, niente distrazioni, solo un obiettivo chiaro da inseguire fino in fondo.