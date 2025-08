Tramite il suo profilo Instagram, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha riassunto così la vicenda Ademola Lookman dopo l'ultimo no dell'Atalanta all'Inter nella giornata di ieri: "È solo un riassunto. Dal profilo Instagram ha tolto immediatamente la propria foto, la scritta “player for Atalanta” e tutte le immagini riconducibili alla Dea. “Ade” Lookman ha conservato solo l’identità (anche sportiva) nigeriana. Ha reagito così, di fegato, al no di Percassi all’Inter. Pochi istanti prima Marotta aveva interpretato la mail atalantina come una sorta di affermazione dell’incedibilità dell’attaccante. Questo perché Percassi non gli aveva ancora comunicato un prezzo al quale riferirsi.

Solo in un secondo tempo s’è capito che l’Atalanta aveva semplicemente rifiutato 45 milioni. Nel tardo pomeriggio c’è stata poi una telefonata tra Marotta e Percassi con il primo che inseguiva chiarimenti sui costi reali e l’altro che non sapeva cosa rispondere e insomma la serie dell’estate s’è così allungata. Dalle puntate precedenti di Temptation Lookman: Ademola, 28 anni a ottobre, sotto contratto fino al 2027, vuole l’Inter e si appella alla promessa fattagli un anno fa - condizione allora imprescindibile che arrivasse un’offerta di 35-40 milioni.

L’Inter vuole il giocatore, è partita proprio da 40, è salita a 45 e sembra disposta a un altro rilancio, ma chiede di conoscere i numeri. Che Percassi non vuole dare. L’Atalanta è nella condizione peggiore: teme di impoverire ulteriormente la squadra, dopo la partenza di Gasperini e Retegui, e per questo fatica a individuare una soluzione. Non c’è tradimento, ma ugualmente rottura. Ed è l’unica certezza, al momento: grazie ai social, l’irritazione non può essere più negata, né la sua volontà trascurata. Si va al falò delle intenzioni. To be continued".