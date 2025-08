Zazzaroni: “Lookman, aveva ragione Marotta. Per l’Inter c’è un ultimo ostacolo da superare”

Lookman, la serie. In fondo Marotta aveva ragione quando interpretava il no all'offerta di 45 milioni come un'affermazione di incedibilitá del giocatore (dopo l'uscita di Retegui) se oggi Lookman si è visto costretto a forzare pubblicamente la mano. Il vero ostacolo ora è Stephen Pagliuca che insieme ad altri azionisti detiene il 55% dell'Atalanta. Ademollerà? L'Inter non ha fretta.