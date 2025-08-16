Un mese fa, usciva la notizia del forte interesse dell'Inter nei confronti di Ademola Lookman. Da lì, un braccio di ferro del giocatore con l'Atalanta infinito, che ancora non si è risolto. In attesa di capire se davvero l'anglo-nigeriano vestirà nerazzurro, Ivan Zazzaroni ha scritto:
"Compie un mese oggi la trattativa-non-trattativa Inter-Lookman: il solo ad averci guadagnato è il sottoscritto. La simpatia di migliaia di interisti che durerà fino alla prossima opinione a loro sgradita, oltre 5mila follower e 10 milioni di visualizzazioni. In soldoni, un caz.., però la simpatia è una piacevolezza impagabile".
"Nel frattempo il Fulham è arrivato a 40 milioni per Kevin".
