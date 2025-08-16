FC Inter 1908
Zazzaroni: “Lookman, un mese dopo: per ci ho guadagnato solo io. Ma intanto il Fulham…”

Un mese fa, usciva la notizia del forte interesse dell'Inter nei confronti di Ademola Lookman. Da lì, un braccio di ferro infinito
Un mese fa, usciva la notizia del forte interesse dell'Inter nei confronti di Ademola Lookman. Da lì, un braccio di ferro del giocatore con l'Atalanta infinito, che ancora non si è risolto. In attesa di capire se davvero l'anglo-nigeriano vestirà nerazzurro, Ivan Zazzaroni ha scritto:

"Compie un mese oggi la trattativa-non-trattativa Inter-Lookman: il solo ad averci guadagnato è il sottoscritto. La simpatia di migliaia di interisti che durerà fino alla prossima opinione a loro sgradita, oltre 5mila follower e 10 milioni di visualizzazioni. In soldoni, un caz.., però la simpatia è una piacevolezza impagabile".

"Nel frattempo il Fulham è arrivato a 40 milioni per Kevin".

