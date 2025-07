Il giornalista torna sulle ultime notizie sul nigeriano dopo il rilancio da parte dei nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 16:48)

"L'offerta dell'Inter resta 40+5 di bonus e Marotta non si spingerà oltre. L'Atalanta non ha fatto il prezzo. Si prosegue... purtroppo per me". Aveva scritto dopo l'incontro del giorno tra Marotta e Luca Percassi. Ivan Zazzaroni dopo questo post ne fa però un altro per chiarire ai tifosi, che gli hanno scritto preoccupati di una trattativa saltata.

"Lookman, la serie. Mi vedo costretto a chiarire alcuni punti: non ho più il tempo di rispondere alla centinaia di interisti che, delusi o soltanto perplessi, continuano a scrivermi in privato. La trattativa non è saltata", si legge sul profilo del direttore del Corriere dello Sport.

"L'Atalanta riflette sulla nuova offerta che a sentire Marotta è ultimativa. La palla passa a Lookman. Non caso in cui non dovesse arrivare (dubito), Ausilio studierebbe le alternative", ha scritto in un nuovo post.