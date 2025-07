"Lookman, la serie. È confermato l'incontro di domani in Lega tra Marotta e #Percassi: quest'ultimo chiede che l'operazione sia definitiva e non un prestito con obbligo.

Il presidente dell'Inter è disposto ad accontentarlo. Se 45 milioni non bastano, il resto lo metto io tra Corriere, Ballando, Deejay e qualche evento, a patto che si chiuda. Voglio dedicarmi ad altro. Chivu, oltre a Lookman, vorrebbe Leoni".

Attenzione, sarebbe sbagliato però dare per scontato che l’Atalanta lasci subito andare Lookman, accettando la nuova proposta interista, che peraltro non prevede più come formula il prestito con obbligo di riscatto ma soltanto il trasferimento a titolo definitivo.