Su Instagram, Ivan Zazzaroni aggiorna sulla telenovela Ademola Lookman. Ecco l'ultimo post del direttore del Corriere dello Sport sull'attaccante:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Tifosi convinti che Marotta prenda Lookman in extremis: se dovesse succedere…”
calciomercato
Zazzaroni: “Tifosi convinti che Marotta prenda Lookman in extremis: se dovesse succedere…”
Su Instagram, Ivan Zazzaroni aggiorna sulla telenovela Ademola Lookman: ecco l'ultimo post del direttore del Corriere dello Sport
"Continuo a ricevere decine di messaggi di interisti convinti che Marotta riesca a prendere Lookman in extremis.
Non so più cosa rispondere: non sono previste aperture dell'Atalanta, né programmati nuovi tentativi dell'Inter.
Se si dovesse compiere il miracolo al quale - ribadisco - non credo, prometto che indosserò in redazione per un giorno la maglia di Ademola che Percassi ha promesso di regalarmi.
E forza Bologna!", ha scritto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA