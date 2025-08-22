FC Inter 1908
Zazzaroni: “Tifosi convinti che Marotta prenda Lookman in extremis: se dovesse succedere…”

Su Instagram, Ivan Zazzaroni aggiorna sulla telenovela Ademola Lookman: ecco l'ultimo post del direttore del Corriere dello Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Su Instagram, Ivan Zazzaroni aggiorna sulla telenovela Ademola Lookman. Ecco l'ultimo post del direttore del Corriere dello Sport sull'attaccante:

"Continuo a ricevere decine di messaggi di interisti convinti che Marotta riesca a prendere Lookman in extremis.

Non so più cosa rispondere: non sono previste aperture dell'Atalanta, né programmati nuovi tentativi dell'Inter.

Se si dovesse compiere il miracolo al quale - ribadisco - non credo, prometto che indosserò in redazione per un giorno la maglia di Ademola che Percassi ha promesso di regalarmi.

E forza Bologna!", ha scritto.

