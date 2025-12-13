FC Inter 1908
calciomercato

Zazzaroni: “Miracolo Inter, Oaktree non pretende! 2 su 5 rinnovano. E Frattesi…”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. ha fatto il punto sul mercato in casa Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha fatto il punto sul mercato delle varie bigi di Serie A, soffermandosi anche sull'Inter.

Getty

"Per la prima volta negli ultimi anni l’Inter è a posto. Oaktree non pretende alcuna uscita (miracolo!): ricavi e bilancio sono in ordine, Ausilio può perciò lavorare in funzione di giugno quando dovrà misurarsi anche con i cinque signori a scadenza.

Che sono Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, De Vrij e Darmian. Ho la sensazione che soltanto due su cinque rinnoveranno. Ma è solo una sensazione. Il futuro di Frattesi non è un tema in discussione: lui non ha ancora chiesto di andar via, anche se vorrebbe più spazio per non uscire dal giro della Nazionale".

