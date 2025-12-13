"Per la prima volta negli ultimi anni l’Inter è a posto. Oaktree non pretende alcuna uscita (miracolo!): ricavi e bilancio sono in ordine, Ausilio può perciò lavorare in funzione di giugno quando dovrà misurarsi anche con i cinque signori a scadenza.

Che sono Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, De Vrij e Darmian. Ho la sensazione che soltanto due su cinque rinnoveranno. Ma è solo una sensazione. Il futuro di Frattesi non è un tema in discussione: lui non ha ancora chiesto di andar via, anche se vorrebbe più spazio per non uscire dal giro della Nazionale".