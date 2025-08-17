Zazzaroni: “Zalewski? Nulla a che vedere con Lookman. E le parole di Gasperini su Koné…”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato le ultime notizie di mercato riguardanti l'Inter, la Roma e l'Atalanta con gli affari Lookman, Koné e Zalewski:

A 6 giorni dall'inizio del campionato l'unica cosa certa è l'insoddisfazione di Gasperini per il mercato della Roma: quando parla della possibilità di rinunciare a Koné è per sottolineare l'assenza di tre ingressi e i ritardi che non tollera più. Bailey, Sancho e un centravanti sono oggi le sue priorità, oltre a un terzino. L'interesse dell'Atalanta per Zalewski non ha niente a che vedere con Lookman. A Juric serve un esterno, per questo è stato cercato anche Gosens.