FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Zalewski? Nulla a che vedere con Lookman. E le parole di Gasperini su Koné…”

calciomercato

Zazzaroni: “Zalewski? Nulla a che vedere con Lookman. E le parole di Gasperini su Koné…”

Zazzaroni: “Zalewski? Nulla a che vedere con Lookman. E le parole di Gasperini su Koné…” - immagine 1
Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato le ultime notizie di mercato riguardanti l'Inter, la Roma e l'Atalanta
Andrea Della Sala Redattore 

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato le ultime notizie di mercato riguardanti l'Inter, la Roma e l'Atalanta con gli affari Lookman, Koné e Zalewski:

Zazzaroni: “Zalewski? Nulla a che vedere con Lookman. E le parole di Gasperini su Koné…”- immagine 2
MILAN, ITALY - OCTOBER 13: Ivan Zazzaroni and Massimo Moratti attend the presentation of Ivan Zazzaroni's new book 'Diventare Mourinho' at the Rizzoli bookshop in the Galleria Vittorio Emanuele II on October 13, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Vincenzo Lombardo/Getty Images)

A 6 giorni dall'inizio del campionato l'unica cosa certa è l'insoddisfazione di Gasperini per il mercato della Roma: quando parla della possibilità di rinunciare a Koné è per sottolineare l'assenza di tre ingressi e i ritardi che non tollera più. Bailey, Sancho e un centravanti sono oggi le sue priorità, oltre a un terzino. L'interesse dell'Atalanta per Zalewski non ha niente a che vedere con Lookman. A Juric serve un esterno, per questo è stato cercato anche Gosens.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA