Fra i nomi che potrebbero anche lasciare l'Inter in questa sessione di mercato, e che quindi non figurano sulla lista degli incedibili, c'è anche quello di Piotr Zielinski, reduce da una prima stagione in nerazzurro che, tra infortuni e poche prestazioni esaltanti, è stata tutt'altro che indimenticabile.