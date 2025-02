Paolo Ziliani ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. "Ha uno Zalewski in più e un Buchanan in meno. Parliamo di dettagli, anche se il dettaglio in entrata, il 23enne esterno ex Roma, ha già trovato modo di risultare decisivo servendo all’ultimo assalto - e in modo tutt’altro che banale - l’assist del pareggio a de Vrij nel derby col Milan", ha sottolineato il giornalista sportivo.