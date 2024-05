"... C’è attesa anche dentro l’Inter, si avverte la necessità di portare avanti i lavori in vista della prossima stagione. Parecchio è stato già sistemato, vale a dire gli ingaggi degli svincolati Taremi e Zielinski. Per il resto, però, tutto è stato congelato in attesa della definizione del futuro societario. Intanto, sono stati individuati le priorità e i paletti entro cui muoversi. È ormai chiaro che il primo obiettivo sarà Bento, destinato ad una stagione di apprendistato alle spalle di Sommer, per poi prenderne il posto in quella successiva. Il portiere ha già detto sì: occorre trovare un’intesa con l’Atletico Paranaense".