Si aspettava questo tipo di impatto?

"Diciamo che l'esperienza passata in Serie A lo ha aiutato, calcisticamente è cresciuto in Italia. Poi l'esperienza all'Union Berlino è stata di passaggio, a livello di squadra non è andata bene anche perché ci sono stati due allenatori diversi e ha ricoperto più ruoli. Lui in Italia e in Serie A si sente a casa ed il tornarci era il suo obiettivo. Oggi penso che la Fiorentina possa essere contenta dei modi e dell'operazione fatta".